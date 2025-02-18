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الرياضة

مدرب دورتموند: “بن سبعيني جاهز لمواجهة سبورتينغ لكن..”

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب دورتموند: “بن سبعيني جاهز لمواجهة سبورتينغ لكن..”
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سجّل مدافع “الخضر” رامي بن سبعيني، حضوره في تدريبات ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها.

وغاب الدولي الجزائري، عن مواجهتي ناديه الأخيرتين، أمام كل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وبوخوم في الدوري الألماني.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، بأن بن سبعيني، تدرب بشكل عادي. رفقة المجموعة، الأمر الذي يرجح عودته إلى الميادين، بمناسبة لقاء يوم غدٍ الأربعاء. أمام الضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في إياب محلق “الشامبينز ليغ”.

وتحدث مدرب دورتموند، نيكو كوفاتش، عن عودة بن سبعيني، بعد التعافي. وقال في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء: “نحن سعداء بعودة كارني تشوكويميكا ورامي بن سبعيني.”

قبل أن يستدرك كوفاتش، بخصوص إشراك لاعب الخضر أساسيا، وختم: “لكن من السابق لأوانه وضعهما في التشكيلة الأساسية غدًا.. من الممكن أن يحصلا على بعض الدقائق”.

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