مدرب دورتموند يحسم موقفه من مشاركة بن سبعيني في نهائي رابطة الأبطال

حسم مدرب بوروسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش، موقفه بشأن تمكانية مشاركة لاعبه الظهير الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، من عدمها في مباراة نهائي رابطة الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، تصريحات المدرب تيريزيتش، في آخر ندوة صُحفية للفريق بشأن استعدادت فريقه لمواجهة نهائي رابطة الأبطال، والمرتقبة يوم السبت الفاتح من جوان، أمام ريال مدريد.

وصرح تيريزيتش:”رامي بن سبعيني وجوليان دورانفيل وماتيو موري لن يكونوا متاحين للأسف يوم السبت. جميع اللاعبين الآخرين جاهزون.”

وبالتالي تأكد غياب المدافع الجزائري رامي بن سبعيني، عن نهائي رابطة الأبطال، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة، والتي تعرض لها خلال المواجهة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره البوليفي، بتاريخ 22 مارس الماضي. حيث شارك خريج مدرسة أتلتيك بارادو، في 19 دقيقة فقط من المواجهة، وأجبرته الإصابة على مغادرة الملعب.

يجدر الإشارة، شارك رامي بن سبعيني مع فريقه بوروسيا دورتموند هذا الموسم قبل تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في 25 مواجهة في كل المنافسات، منها 16 مناسبة كأساسي وقدم تمريرة حاسمة.

“Ramy Bensebaini, Julien Duranville and Mateu Morey will unfortunately not be available on Saturday. All the other players are ready.”#UCLFinal

