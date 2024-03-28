مدرب دورتموند يصدم الجميع بسبب إصابة بن سبعيني

كشف مدرب بوروسيا دورتموند، إيدن تيريزيتش، اليوم الخميس، عن مستجدات جديدة بشأن إصابة اللاعب الدولي الجزائري الناشط في فريقه، رامي بن سبعيني.

وصرّح تيريزيتش، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ، برسم الجولة الـ27 من البوندسليغا: “للأسف بن سبعيني تعرض لإصابة على مستوى الرباط الداخلي في مشاركته مع منتخب الجزائر”.

وأضاف المتحدث: “بن سبعيني مجبر الآن على وضع الجبس، ومن المستبعد الآن أن يلعب مجددا تحسبا لبقية الموسم”.