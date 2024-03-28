إعــــلانات
الرياضة

مدرب دورتموند يصدم الجميع بسبب إصابة بن سبعيني

بقلم فيصل زيان بوزيان
مدرب دورتموند يصدم الجميع بسبب إصابة بن سبعيني
  • 684
  • 0

كشف مدرب بوروسيا دورتموند، إيدن تيريزيتش، اليوم الخميس، عن مستجدات جديدة بشأن إصابة اللاعب الدولي الجزائري الناشط في فريقه، رامي بن سبعيني.

وصرّح تيريزيتش، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ، برسم الجولة الـ27 من البوندسليغا: “للأسف بن سبعيني تعرض لإصابة على مستوى الرباط الداخلي في مشاركته مع منتخب الجزائر”.

وأضاف المتحدث: “بن سبعيني مجبر الآن على وضع الجبس، ومن المستبعد الآن أن يلعب مجددا تحسبا لبقية الموسم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/bWytw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر