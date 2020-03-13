مدرب ديجون يعلن جاهزية بن زية للعودة للمنافسة

كشف مدرب نادي ديجون الفرنسي، ستيفان جوبارد، جاهزية لاعبه الدولي الجزائري ياسين بن زية، للعودة للمنافسة، بعد تعافيه من الإصابة.

وصرح ستيفان جوبارد، خلال ندوته الصحفية: “ياسين بن زية، جاهز للعودة لأجواء المنافسة، وسيكون بإمكاننا الإعتماد عليه أمام ستراسبورغ”.

وجاءت هذه التصريحات من المدرب الفرنسي، بعد تعافي الدولي الجزائري من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الفخذ.

يذكر أن ياسين بن زية، سيحل ضيفا رفقة ناديه ديجون، على فريق ستراسبورغ، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ29 من الليغ1 الفرنسية.