مدرب ديجون يقصف دولور

وجه ستيفان جوبار، مدرب نادي ديجون، إنتقادات لاذعة للدولي الجزائري أندي دولور، بعد المواجهة أمام مونبوليي، عشية يوم أمس الأحد.

وتحدث التقني لـ”سوفوت” قائلا :”ضربة الجزاء التي منحها الحكم لأندي دولور غير شرعية بالنسبة لي، لقد حُرمنا من فوز مُستحق”.

وواصل :”دولور قام بضرب بانزو بالمرفق، وأمسك به مُجبرا إياه على السقوط أرضا، وهو الأمر الذي لم يتفطن له الحكم”.

وأردف :”جميع من تابع المُباراة كان يعي ما الذي يريده دولور، والحكم حقق له رغبته”.

يُشار بأن “الغجري”، قدم مُباراة كبيرة أمام أبناء منطقة “لابورغون”، متمكنا من تسجيل هدف جميل وجلب ركلة جزاء حاسمة لفريقه.