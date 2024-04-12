مدرب رائد بوقاعة :”القرعة لم ترحمنا وما نحشموش بالهزيمة أمام سوسطارة”

أبدى مدرب رائد بوقاعة محمد تاكامارا حسرته على الخروج من منافسة كأس الجزائر بعد الخسارة أمام نادي إتحاد العاصمة.

وقال محمد تاكامارا في الندوة الصحفية خلال الندوة الصحفية “فريقنا رائد بوقاعة قدم مشوار ممتاز في منافسة الكأس، و القرعة لم ترحمنا عندما وضعتنا ضد بطل إفريقيا، و فاز أمام الأهلي المصري، و متأهل إلى الدور نصف النهائي صعب مجاراة النسق”.

كما أضاف تاكامارا “دخلنا بكل عزيمة للحفاظ على النتيجة قدر المستطاع، كنا نستهدف التعادل في الشوط الأول، اللاعبون تعبوا كثيرا لأول مرة ينشطون في ملعب معشوشب طبيعيا”.

وختم مدرب الفريق الذي صنع الحدث في المنافسة “ما نحشموش بالهزيمة والإقصاء أمام بطل إفريقي”.