مدرب ريال مدريد الأسبق يشرف على غولام ويرفض رحيله !!

أعلن نادي نابولي وبصفة رسمية تعاقده مع الإيطالي “كارلو أنشلوتي” للإشراف على العارضة الفنية لفريق الجنوب خلفا لـ “ماوريتسيو ساري”.

وأكدت بعض المصادر الإيطالية، أنّ مدرب ريال مدريد الأسبق يرفض رحيل فوزي غولام ويطالب النادي بتعزيزات في المستوى.

ولذلك فإن صفقة انتقال الجزائري إلى مانشستر يونايتد لن تكون سهلة مثلما كان متوقعا.

وعلى النادي الإنجليزي دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 58 مليون أورو إذا أراد التعاقد مع “غولام” !!.

يذكر أنّ “كارلو” أو كما يسمى “مدرب العاشرة”، فاز بالعديد من الألقاب سواءً مع “ميلان، باريس سان جيرمان، تشيلسي وريال مدريد وغيرها”.