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الرياضة

مدرب ريفرز يونايتد:”سنواجه منافس كبير وسنحاول تجديد الفوز أمامه”

بقلم فيصل زيان بوزيان
مدرب ريفرز يونايتد:”سنواجه منافس كبير وسنحاول تجديد الفوز أمامه”
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تحدث مدرب ريفرز يونايتد، ستانلي إيغوما، عن المواجهة التي تنتظر فريقه، غدا الأحد، برسم إياب الدور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصرح المدرب ستانلي، خلال المؤتمر الذي يسبق المواجهة، اليوم السبت، بقاعة مؤتمرات ملعب 5 جويلية الأولمبي:”نعلم جيدا أننا سنلعب أمام فريق كبير في إفريقيا ويمتلك لاعبين من الطراز العالي”.

وأضاف المتحدث:”الفوز المحقق ذهابا سيعطينا الدافع لمواصلة العمل والحفاظ على التقدم للتأهل للدور النصف النهائي”.

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