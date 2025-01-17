مدرب رين يرفع سقف الطموحات مع غويري

رفع مدرب رين الفرنسي، خورخي سامباولي، سقف الطموحات مع مهاجم فريقه الدولي الجزائري، أمين غويري، تحسبا لباقي منافسات الموسم الجاري.

وصرّح المدرب الأرجنتيني سامباولي، أمس الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة بريست في الدوري الفرنسي: “وظيفتي الآن هي إعادة استرجاع غويري إمكاناته التي أظهرها في نادي نيس، للحصول على أفضل نسخة منه”.

وأضاف المدرب سامباولي: “يحتاج الفريق إلى نسخة أفضل من غويري الذي يمكنه تغيير مجرى المباراة بلعبة واحدة. ولهذا السبب أخبركم بهذا الأمر”.

للإشارة، يمر مهاجم الخضر، غويري، بفترة فراغ مع فريقه رين. إذ لا يزال اللاعب صائما عن التهديف منذ خمس جولات في الدوري الفرنسي. ويعود آخر هدف سجله لتاريخ 30 نوفمبر الماضي أمام سانت ايتيان.