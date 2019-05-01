مدرب رين يسعى لقطع الطريق أمام زفان

أبدى جوليان ستيفان، مدرب نادي رين الفرنسي، رغبته في الإحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري مهدي زفان، بتمديد عقده مع الفريق.

وصرح ستيفان، للصحافة الفرنسية: “أرغب في الإحتفاظ بخدمات زفان، وميكسر، اللذان كان لهما وزن كبير في الفريق هذا الموسم”.

وأضاف مدرب رين: “في كل مرة نستعين فيها بخدمات زفان، يظهر مردودا كبيرا، ويكون جد فعال مع الفريق”.

وتابع جوليان ستيفان: “رئيس النادي، يعرف جيدا موقفي، اتجاه زفان، وميكسر، واللاعبان أيضا، يدركان موقفي اتجاههما”.

وتأتي تصريحات مدرب رين، لتؤكد سعيه في قطع الطريق أمام نادي نورويتش سيتي الإنجليزي، الذي أبدى اهتمامه بخدمات مهدي زفان.