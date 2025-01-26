مدرب رين ينتقد لاعبه الجزائري أمين غويري

تلقى الدولي الجزائري أمين غويري، لاعب نادي رين، انتقادات من مدربه خورخي سامباولي، عقب مباراتهم الأخيرة أمام نادي موناكو.

ورغم تألق غويري، في مواجهة موناكو، من خلال تسجيله هدف، بعد دخوله بديلا في هذا اللقاء، إلا أنه لم يسلم من انتقادات مدربه سامباولي.

ونقل موقع “onzemondial” الفرنسي، تصريحات مدرب رين، بخصوص غويري، عقب مباراتهم أمام موناكو: “غويري حاليا ليس نفس اللاعب الذي عرفته عندما كنت في مارسيليا”.

كما أضاف المدرب خورخي سامباولي: “غويري بحاجة لمزيد من العمل من أجل استعادة مستواه الحقيقي”.

وربطت الصحافة الفرنسية، انتقادات مدرب رين، لمستوى الدولي الجزائري، في هذا الوقت بالتحديد، بالنظر لابداء نادي مارسيليا رغبته في التعاقد مع أمين غوري، في الميركاتو الشتوي الجاري.