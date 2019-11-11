مدرب زامبيا: “أملك معلومات عن الخضر والمباراة ستكون صعبة”

أقرّ مدرب منتخب زامبيا، أغاري جيان، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري، الخميس المقبل، لحساب تصفيات كان 2021.
وصرح أغاري جيان، لتلفزيون “النهار”، بخصوص هذه المواجهة: “سنخوض مباراة مهمة أمام المنتخب الجزائري، لأنها الأولى في التصفيات المؤهلة للكان”.
وأضاف مدرب منتخب زامبيا: “أتوقع أنها ستكون مباراة صعبة، ومن جهتنا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا”.
وبخصوص المنتخب الجزائري أوضح أغاري جيان: “أملك معلومات عن المنتخب الجزائري، خصوصا لاعبيه الذين شاركوا في “الكان” الأخير”.
وجاءت تصريحات مدرب منتخب زامبيا، عند نزوله بمطارهواري بومدين بالجزائر، تمهيدا لخوض مباراته أمام الخضر، بملعب “تشاكر”.
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