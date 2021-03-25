مدرب “زامبيا” يتحدى “بلماضي”: “نحن لا نتحدث كثيرا وسنجيب فوق الميدان” !

الرياضة
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مدرب “زامبيا” يتحدى “بلماضي”: “نحن لا نتحدث كثيرا وسنجيب فوق الميدان” !
بقلم أمير بهلول

رفع “ميشو سريدوجيفتش” مدرب “زامبيا” التحدي مؤكدا أن أشباله قادرون على الإطاحة بالخضر في مباراة ستكون صعبة على المنتخبين.

وقال مدرب “زامبيا” في تصريحات صحفية: “نحن لا نتحدث كثيرا وعلينا أن نتكلم فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “نريد أن نبقى على حظوظنا في التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا لذلك سنقدم كل ما لدينا أمام الجزائر”.

وتابع: “علينا أن نؤمن بأنفسنا وبالعمل الذي قمنا به طوال الأسبوع من أجل الفوز أمام منتخب الجزائر”.

وختم كلامه: “أشعر أن اللاعبين يريدون تقديم مباراة كبيرة ويمكن رؤية ذلك في أعينهم”.


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