مدرب “زيمبابوي” يُنذر “بلماضي” !

الرياضة
  • -
  • 0
مدرب “زيمبابوي” يُنذر “بلماضي” !
بقلم أمير بهلول

كشف “زدرافكو لوغاروسيتش” مدرب “زيمبابوي” أنه سيغير خطته تحسبا لمباراة الغد أمام الخضر لحساب الجولة الرابعة من تصفيات الكان.

وقال مدرب “زيمبابوي” في تصريحاته للصحافة المحلية: “مع الأسف ضيعنا فرصة العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر”.

وأضاف: “كان يمكننا تسجيل بعض الأهداف من الفرص التي أتيحت لنا كما قمنا ببعض الأخطاء كلفتنا غاليا”.

وتابع: “نحترم كثيرا المنتخب الجزائري ولكن علينا أن نقدم مباراة كبيرة أمامهم يوم غد الإثنين”.

وأردف قائلا: “أظن أنني سأقوم بتغيير الخطة هذه المرة خاصة أننا نلعب داخل الديار”.

في حين ختم كلامه: “عندما قمنا بتغيير الخطة في الشوط الثاني من مباراتنا أمامهم وضعناهم في حرج كبير وكنا الأفضل”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=920721

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com