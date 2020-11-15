مدرب “زيمبابوي” يُنذر “بلماضي” !

كشف “زدرافكو لوغاروسيتش” مدرب “زيمبابوي” أنه سيغير خطته تحسبا لمباراة الغد أمام الخضر لحساب الجولة الرابعة من تصفيات الكان.

وقال مدرب “زيمبابوي” في تصريحاته للصحافة المحلية: “مع الأسف ضيعنا فرصة العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر”.

وأضاف: “كان يمكننا تسجيل بعض الأهداف من الفرص التي أتيحت لنا كما قمنا ببعض الأخطاء كلفتنا غاليا”.

وتابع: “نحترم كثيرا المنتخب الجزائري ولكن علينا أن نقدم مباراة كبيرة أمامهم يوم غد الإثنين”.

وأردف قائلا: “أظن أنني سأقوم بتغيير الخطة هذه المرة خاصة أننا نلعب داخل الديار”.

في حين ختم كلامه: “عندما قمنا بتغيير الخطة في الشوط الثاني من مباراتنا أمامهم وضعناهم في حرج كبير وكنا الأفضل”.