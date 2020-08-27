مدرب ساسولو ينتظر إشارة من أوناس

الرياضة
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مدرب ساسولو ينتظر إشارة من أوناس
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب نادي ساسولو الإيطالي، دي زربي، إعجابه بموهبة الدولي الجزائري آدم أوناس، لاعب نابولي، مؤكدا أن قرار انضمامه لساسولو، يبقى بيد اللاعب.

وأكد دي زربي، في تصريح للصحافة الإيطالية، أنه لن يعارض رؤية أوناس، بقميص ساسولو، لكن يجب معرفة مدى رغبة اللاعب في تمثيل ألوان النادي.

وأضاف مدرب ساسولو: “إنه قوي، لكن علينا أيضا أن نعرف رأي اللاعب، الإحتفاظ باللاعبين ضد إرادتهم ليس بالأمر الجيد بالنسبة لهم، ولا بالنسبة لي”.

يذكر أن آدم أوناس (23 عاما)، كان معروضا من طرف إدارة ناديه نابولي، على نظرائهم من ساسولو، ضمن صفقة تبادلية مقابل اللاعب  بوغا”.


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