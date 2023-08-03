مدرب ساليرنيتانا يطلب خدمات عدلي

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن دخول نادي ساليرنيتانا الخط للتعاقد مع متوسط الميدان الفرانكو الجزائري ياسين عدلي، بطلب من المدرب باولو سوزا.

وحسب مانقله موقع “SEMPRE MILAN” عن موقع “ميلان نيوز”، والمقرب من نادي ميلان، فإن المدرب البرتغالي الجديد لنادي ساليرنيتانا، طلب خدمات ياسين عدلي.

وأوضح ذات المصدر، أن المدرب باولو سوزا، يلق له الإشراف على اللاعب عدلي، في نادي بوردو الفرنسي، ويثق في إمكانياته للتألق مع الفريق.

وفي ذات السياق، كشف موقع “توتو سبور”، أن إدارة الميلان حددت مبلغ 16 مليون أورو، للإستغناء على الثنائي عدلي وساليميكرز، بعد تدعيم خط وسط الفريق بصفقات نوعية.

وذلك من خلال التعاقد مع اللاعب الإنجليزي لوفتيس شاك، وتشاكويزي، وبوليسيتش، ولوكا روميرو.

يجدر الإشارة، أبدى نادي أياكس الهولندي إهتمامه بخدمات اللاعب ياسين عدلي، ومن المنتظر أن يغادر صفوف الروسينيري على سبيل الإعارة.