مدرب سانت إيتيان يضع النقاط على الحروف بشأن بودبوز

وضع كلود بويال، مدرب نادي سانت إيتيان النقاط على الحروف، بخصوص وضعية الدولي الجزائري رياض بودبوز.

وأوضح التقني الفرنسي، بأن قيامه بإستبعاد اليساري، وبعض ممن كانو يُصنفون كركائز للفريق، خيار تقني لا أكثر ولا أقل.

وصرّح قائلا :”لقد قمت بخيارات مُعينة، ولكني مثل هذه القرارت تبقى قابلة للمُراجعة، وفقا لتطور الأوضاع في الأسابيع القادمة”.

ليُواصل :”أردنا أن نمنح فرصة أكبر للشُبان، كما أننا نبحث عن تدعيم الفريق دفاعيا، مما يتطلب التعديل الذي قمنا على التشكيلة”.

يُذكر بأن خريج مدرسة سوشو، تعرض للإستبعاد عن تشكيلة فريقه المُحترفة، في إنتظار إيجاد ناد جديد ينضم لصفوفه هذه الصائفة.