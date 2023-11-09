مدرب سانت جيلواز يجدد الثقة في عمورة في الدوري الأوروبي

جدد مدرب سانت جيلواز البلجيكي كارل غيراييرتس الثقة في خدمات الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في الدوري الأوروبي.

و سيعتمد مدرب سانت جيلواز على أمين عمورة أساسيا في مباراة اليوم الخميس التي ستلعب أمام لاسك لينز النمساوي في المباراة التي ستلعب بملعب “استاد لينزر”.

وكان عمورة قد فاز رفقة زملائه في الفريق البلجيكي بهدفين مقابل صفر في لقاء الذهاب من الجولة الرابعة من دوري المجموعات من منافسة الدوري الأوروبي.

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