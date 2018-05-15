مدرب سبورتينغ لشبونة السابق في طريقه لإنقاذ “سليماني” !!

كشفت مختلف المصادر الصحفية الإنجليزية، أنّ إدارة “إيفرتون” في طريقها لإقالة المدرب “سام آلارديس” والتعاقد مع “ماركو سيلفا” مدرب سبورتينغ لشبونة السابق.

وحسب ذات المصادر، فإن المدرب البرتغالي لديه مشروع جيد مع “التوفيز” ويود النجاح في مهمته.

وكان “ماركو سيلفا” قد أصرّ على تعاقد “واتفورد” مع المهاجم “إسلام سليماني”، غير أن قيمته المرتفعة حالت دون ذلك.

ولن يجد المدرب السابق لسبورتينغ لشبونة مشكلة هذه المرة في ضم سليماني لفريقه الجديد.

خاصة وأن إدارة ليستر سيتي تفكر في التخلص من “السوبر سليم” بطريقة أو بأخرى.