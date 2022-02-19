مدرب سبورتينغ يكشف السر وراء استقدام سليماني

كشف مدرب سبورتينغ لشبونة روبين أموريم عن السر الحقيقي وراء إصراره على عودة إسلام سليماني إلى صفوف النادي البرتغالي.

وقال أموريم في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “بصراحة. لا يجب عليا الإندفاع كثيرا في الإعتماد على خدمات سليماني. أؤكد أنه مستعد للمساعدة”. وأضاف “سأعتمد عليه عندما أحتاجه. لأن الخطة وراء استقدامه كانت على المدى البعيد. والمستقبل. فقط أؤكد أنّ سليماني قدم ما عليه خلال الدقائق التي لعبها معنا”.

كما لم يكشف أموريم. عن إمكانية الاعتماد على ابن مدينة عين البنيان أساسيا غدا في لقاء إستوريل برايا في الجولة الـ 23 من الدوري البرتغالي.

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وحسب ما أوردته “أبولا” البرتغالية. قال باولينيو “بصراحة، إسلام صفقة جيّدة بالنسبة لنا. ومن سيلعب أساسيا. أؤكد أن الأفضل هو الذي سيفتك مكانة أساسية والقرار يبقى بيد المدرب”.

إلى جانب ذلك. أضاف منافس إسلام على منصب قلب هجوم “أنا متأكد أن سليماني سيقدم لنا الإضافة. كما أنه سيمنح الطاقم الفني خيارات جديدة في الهجوم، لأنه يمتلك خصائص مغايرة عني”.

كما قال باولينيو “أنا قادر على اللعب مع مُهاجم إضافي. ولا يمكنني القول بأنني لا أحبه. أو أنه لا يُحبني المُنافسة بيننا محصورة فوق أرضية الميدان”.

كما تطرّق في الأخير “سعي كل منا لتقديم مُستوى جيد سيعود على كلينا بالفائدة. وسيعود بالفائدة أيضا على الفريق لا محالة”.

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