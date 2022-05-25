مدرب سوسطارة “أنا مرتاح.. سأحدد مستقبلي في هذا الموعد”

ابدى المدرب المغربي لفريق سوسطارة جميل بن واحي رضاه التام عما قدمه من نتائج رفقة لاعبيه قبل موعد المباراة المقبلة أمام بارادو.

كما قال بن واحي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء “إتحاد العاصمة فريق عريق ويملك قاعدة جماهير قوية، وعن مستقبلي سنتحدث عن في وقته المحدّد”.

وأضاف “سوسطارة تستهل كل الخير وأنا مرتاح مع اللاعبين. الفريق يستحق إمكانيات أكبر. حافظو على مصالح الفريق. كل شيء يذهب إلى العلاقات الجيّدة ستبقى بيننا”.

وتطرّق إلى مباراة بارادو التي ستلعب الجمعة “حاليا مهمتنا الفوز امام بارادو. للأسف سيغيب عنها ايت الحاج. و ثلاث لاعبين الذين دعاهم المنتخب الوطني”.

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