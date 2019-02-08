مدرب “سوسطارة” السابق في قلب فضيحة جنسية !!

يتواجد المدرب السابق لفريق إتحاد العاصمة والحالي لمنتخب “غينيا” “بول بوت” في قلب فضيحة جنسية.

حيث وحسب موقع “أميناتا” الغيني فإن فتاة غينية تبلغ من العمر 20 سنة إتهمت التقني البلجيكي بالتسبب في حملها.

وأضاف ذات المصدر أن “بول بوت” إرتبط بعلاقة سرية مع الفتاة المذكورة لعدة أشهر مانجم عنه حمل الآخيرة.

ووضعت الفتاة الغينية طفلها منذ 3 أشهر لكن مدرب سوسطارة السابق يرفض الإعتراف بفعلته وبأن المولود إبنه.

حيث لجأ لوسيطين من أجل حل المشكل مُحاولا منح الفتاة 4 ملايين فرنك غيني للتكفل بمصاريف المولود الجديد.

وطالب صاحب ال63 عاما من الأم التستر على الفضيحة وعدم مُضايقته من جديد مقابل منحها الأموال.

لكن الفتاة إستلمت الأموال قبل أن تُقدم شكوى رسمية للشرطة الغينية ضد المدرب البلجيكي الذي سيُستدعى للإستماع إلى أقواله.