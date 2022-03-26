مدرب سوسطارة: “لست راضيا ويجب على الجميع تحمّل مسؤوليته”

عبر مدرب سوسطارة زلاتكو كومبوتيتش عن قلقه الكبير للوضعية التي وصل إليها فريقه في البطولة الوطنية خصوصا بعد التعادل المخيب أمام هلال شلغوم العيد.

كما قال كومبوتيتش في الندوة الصحفية عقب مباراة اليوم “لعبنا ستة مباريات وسجّلنا أهداف قليلة جدا. هنا وجب ايجاد الحلول، لست راضيا على نتائج الفريق و الجميع يعرف أين يكمن المشكل كما أنهم يتحملون المسؤولية”.

وأضاف “لست سعيد. سنفعل المستحيل من اجل رد الاعتبار للفريق. فريق إتحاد العاصمة فريق كبير”

كما ختم مدرب إتحاد العاصمة “يجب على الجميع العمل و البحث عن الحلول”

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هلال شلغوم العيد يفرض التعادل أمام سوسطارة في عقر الديار

فشل فريق إتحاد العاصمة في فرض منطقه أمام ضيفه هلال شلغوم العيد في مباراة اليوم التي جرت بملعب عمر حمادي. كما جرت المواجهة ضمن الجولة 23 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة. و تمكّن الضيوف من افتتاح باب التسجيل عن طريق أحمد خالدي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول. في حين تمكن المهاجم كوامي أوبوكو من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 عن طريقة مقصية رائعة. ليواصل أبناء البهجة سلسلة النتائج السلبية التي قد تعصف ببعض المسؤولين في الفريق.

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