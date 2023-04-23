مدرب سوسطارة يكشف التشكيلة الأساسية أمام الجيش الملكي

كشف مدرب فريق سوسطارة عبد الحق بن شيخة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مباراة الجيش الملكي.

وستجري المباراة القوية والمغاربية بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من 20:00 سا ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كما عرفت التشكيلة الأساسية حضور أبرز اللاعبين، على غرار القائد زين الدين بلعيد.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

أسامة بن بوط، زين الدين بلعيد، أسامة شيتة، عبد الرحمان مزيان، عبد الكريم زواري، هيثم لوصيف، براهيم بن زازة، ايمن محيوص، سعدي رضواني، ادم عليلات، توميسانغ أزريبوني.

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