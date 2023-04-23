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الرياضة

مدرب سوسطارة يكشف التشكيلة الأساسية أمام الجيش الملكي

بقلم عزيز طالبي
مدرب سوسطارة يكشف التشكيلة الأساسية أمام الجيش الملكي
سوسطارة
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كشف مدرب فريق سوسطارة عبد الحق بن شيخة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مباراة الجيش الملكي.

وستجري المباراة القوية والمغاربية بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من 20:00 سا ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كما عرفت التشكيلة الأساسية حضور أبرز اللاعبين، على غرار القائد زين الدين بلعيد.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

أسامة بن بوط، زين الدين بلعيد، أسامة شيتة، عبد الرحمان مزيان، عبد الكريم زواري، هيثم لوصيف، براهيم بن زازة، ايمن محيوص، سعدي رضواني، ادم عليلات، توميسانغ أزريبوني.

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