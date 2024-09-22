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الرياضة

مدرب سوسطارة يكشف التشكيلة الأساسية في مواجهة الملعب التونسي

بقلم عزبز طالبي
مدرب سوسطارة يكشف التشكيلة الأساسية في مواجهة الملعب التونسي
الملعب التونسي
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كشف مدرب اتحاد العاصمة نبيل معلول عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة الضيف نادي الملعب التونسي.
و ستجري المباراة، اليوم الأحد، بملعب ميلود هدفي ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى المدرب لقيادة لاعبيه للفوز بأكثر من هدف، لحسم التأهل إلى دور المجموعات من منافسة “الكاف” او تحقيق التعادل في التوقيت المحدد للمباراة و التأهل عن طريقة ركلات الترجيح كخيار ثاني.

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