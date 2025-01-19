مدرب سوسطارة يكشف قائمة لاعبيه لمواجهة جاراف السنغالي

كشف مدرب اتحاد العاصمة نبيل معلول عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة نادي جاراف السنغالي.

ويعول نبيل معلول على ركائز الفريق، للفوز بالنقاط الثلاث، أو التعادل، للتأهل في صدارة المجموعة وهو الذي يتزعم مجموعته بـ 11 نقطة في الوقت الراهن.

ومن المنتظر، أن تجرى المباراة بملعب 5 جويلية بحضور جماهيري غفير الذي سيتغنى حتما بلاعبيه المتألقين في منافسة كأس الكونفيدرالية أمام منافس ليس صعبا على الورق.

كما يعول بوخنشوش و رفقائه للفوز ورد الاعتبار للفريق الجزائري الثاني المشارك في الدورة الذي انهزم أمام مستضيفه نادي سيمبا، اليوم الأحد، بثنائية نظيفة.

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