مدرب سويسرا يُشيد بقوة “الخضر”

أبدى مراد ياكين، مدرب منتخب سويسرا، إعجابه الكبير بمستوى المنتخب الوطني الجزائري، قبل المواجهة المرتقبة فجر الجمعة القادمة بين المنتخبين، برسم الدور الـ 32 من منافسة كأس العالم 2026.

وفي تصريحات تناقلتها الصحافة السويسرية، أكد مراد ياكين، أنه تابع مواجهة “الخضر” الأخيرة أمام النمسا. رفقة لاعبيه والتي كانت مثيرة للغاية. بعدما انتهت بنتيجة 3-3 وتأهل المنتخبين إلى الدور القادم.

وقال التقني السويسري، في هذا الصدد: “شاهدنا المباراة جميعا في الفندق. كانت مواجهة مثيرة للغاية، خاصة في دقائقها الأخيرة.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث: “بدأنا الآن التحضير بجدية لهذه المباراة، كما ستكون فرصة للقاء فلاديمير بيتكوفيتش مجددًا.”

وفي سياق متصل، وصف مراد ياكين المنتخب الجزائري، بـ “المنتخب المثير للاهتمام، مشيرا إلى أنه يملك العديد من الفرديات المميزة، وأكد أن سويسرا تتطلع لمواجهته.

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