مدرب سيلتيك يؤكد اهتمامه بخدمات غجيميس

أكد مدرب نادي سيلتيك الاسكتلندي، مارتن أونيل، اهتمام فريقه بالتعاقد مع الجناح الجزائري لنادي فروزينوني الإيطالي، فارس غجيميس، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وفي تصريحات نقلها موقع “سكاي سبورتس”، اعترف المسؤول الأول عن العارضة الفنية للنادي الاسكتلندي بوجود مفاوضات متقدمة من أجل ضم اللاعب الجزائري.

وقال رودجرز: “لدينا اهتمام كبير جدًا باللاعب”، قبل أن يضيف: “لا أعرف إلى أي مدى يمكننا الوصول في هذه الصفقة، لكننا نحقق تقدمًا جيدًا للغاية”.

وتؤكد هذه التصريحات رغبة سيلتيك الجادة في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي لفت الأنظار بأدائه مع فروزينوني في إيطاليا، ما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية.