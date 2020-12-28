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مدرب شالك الجديد يصدم بن طالب

الرياضة
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مدرب شالك الجديد يصدم بن طالب
بقلم إسماعيل عشاش

صدم المدرب الجديد لنادي شالك 04، ستيفان غروس، الدولي الجزائري نبيل بن طالب، وأوضح بأنه لا ينوي منحه الفُرصة خلال الفترة القادمة، مهما كانت الظروف.

وقال التقني السويسري، وبشكل صريح، خلال أول ندوة صحفية له :”نبيل بن طالب لا يتواجد في حساباتي”.

ولم يمنح خليفة مانويل بوم، تفاصيل أخرى، مما يوضح بأن قرار إستبعاد متوسط الميدان، كان إداريا أكثر منه تقنيا.

واستبعد نجم توتنهام السابق، عن تشكيلة الأزرق الملكي، ووضع على رأس العناصر المعروضة للبيع تحسبا للميركاتو الداخل.

وتؤكد كل المعطيات بأن صاحب الـ26 عاما، سيُغير الأجواء قريبا، وهو الذي يمتلك عرضين من نيوكاسل الإنجليزي وفيرونا الإيطالي.


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