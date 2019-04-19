مدرب شالك: شجار بن طالب وساني في التدريبات مجرد نكتة لأنني لم أشاهد شيئا
نفى مدرب شالك الألماني وقوع شجار بين الدولي الجزائري نبيل بن طالب وزميله السنغالي ساني معتبرا ذلك بالإشاعة ومجرد نكثة فقط .
-
نشرت النائب عن البرلمان فوزية طهراوي فيديو مباشر عبر صفحتها على الفيس بوك تشتكي من الإهانة والسب والشتم من أحد الاشخاص ببلدي الصبحة
النائب عن البرلمان…
-
نجح عـناصر أمن دائرة البياضة بولاية الوادي، من الإطاحة بعصابة تتكون من شخصين في العقد الثاني من العمر ينحدرون من المنطقة يمتهنون السرقة من داخل…
-
اسفر حادث مرور شهده الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين القل و قسنطينة وتحديدا بمنطقة " الخنقة" التابعة لبلدية سيدي مزغيش بسكيكدة، على اصابة 7…
التعليقات (0)