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مدرب شالك: شجار بن طالب وساني في التدريبات مجرد نكتة لأنني لم أشاهد شيئا

الرياضة
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مدرب شالك: شجار بن طالب وساني في التدريبات مجرد نكتة لأنني لم أشاهد شيئا
بقلم وافي مهاجري

نفى مدرب شالك الألماني وقوع شجار بين الدولي الجزائري نبيل بن طالب وزميله السنغالي ساني معتبرا ذلك بالإشاعة ومجرد نكثة فقط .


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