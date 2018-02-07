دافع مدرب نادي شالك 04، الألماني، دومينيك تيديسكو، عن الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بعد أدائه في المباراة الأخيرة للفريق.

وصرح دومينيك تيديسكو، لصحيفة “كيكر” الألمانية، بخصوص أداء نبيل بن طالب، في مواجهة فيردر بريمين: “بن طالب لم يلعب لفترة طويلة”.

وأشار تيديسكو، إلى ظرورة الأخذ بعين الإعتبار أن بن طالب، لم يلعب منذ شهر أكتوبر الماضي، بسب الإصابة التي كان يعاني منها

وتوقعت الصحافة الألمانية عودة نبيل بن طالب، لدكة البدلاء خلال المبااراة المقبل لشالك، في منافسة الكأس أمام نادي فولسبورغ.

خاصة بعد تألق بديله خلال مباراة فيردر بريمين، اللاعب ليون غوريتسكا، المرشح للظهر أساسيا بدل بن طالب.