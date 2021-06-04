مدرب شالك يشُن هجوما معاكسا على بن طالب

شن هوب ستيفنس، مدرب نادي شالك 04، هجوما شرسا ضد نبيل بن طالب، بعد التصريحات التي إنتقد فيها الدولي الجزائري الطريقة التي كان يُعامل بها في الأزرق الملكي. وأكد التقني الهولندي بأن مُحارب الصحراء لم يُظلم في غيلزنكيرشن عكس ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة.

وصرّح الرجل الأول في الطاقم الفني للفريق النازل للقسم الثاني الألماني :”التصريحات التي أدلى بها بن طالب مؤخرا، تدل من جديد بأننا كُنا على صواب عندما قررنا التخلي عنه، وتُوضح لماذا لم يكن يلعب معنا بإستمرار”.

وواصل :”ما قام به غير لائق، ومؤسف ولكنه وفي نفس الوقت يُبين شخصيته، وهذا لا يليق به تماما وخيب آمالنا على جميع الأصعدة”.