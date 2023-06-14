مدرب شايبي في تولوز يستقيل من العارضة الفنية

قرّر مدرب تولوز الفرنسي فيليب مونتانييه مغادرة العارضة الفنية للفريق، اليوم الأربعاء في قرار فاجأ المتتعبين للكرة الفرنسية.

وقال موقع “أكتو تولوز” المهتم بأخبار النادي الكبير، أن المدرب مونتانييه فاجأ حتى مسيّريه بحمل حقائبه رغم النتائج الطيبة التي حقّقها رفقة لاعبه الدولي الجزائري فارس شايبي والبقية.

وكان مونتانييه قد حقق الصعود رفقة النادي إلى الليغ 1 كما توج بكأس فرنسا. كما ارتبط عقده بفريق تولوز إلى غاية 2024.

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