مدرب شباب بلوزداد  “الروح الجماعية مفتاح الفوز أمام النجم الساحلي”

أبدى مدرب شباب بلوزداد كارلوس باكيتا، ثقته الكبيرة في لاعبيه للإطاحة بالنجم الساحلي في مباراة الغد من دوري أبطال إفريقيا.

كما قال باكيتا في الندوة الصحفية اليوم “لا نملك أي سر او مفتاح للإطاحة بالفريق الخصم. فقط نملك الروح القتالية والروح الجماعية هي المفتاح”.

كما أضاف “النجم الساحلي لن يملك أي ضغط وسيلعب مباراة نهائية بالنسبة له. ومن جانبنا أؤكد اننا مستعدين للفوز رغم صعوبة المهمة”.

وتطرّق باكيتا لموضوع جاهزية لاعبيه “نسعى للاستعداد للتحديات المقبلة كذلك. بشكل جيّد، وأؤكد أن تعداد الشباب بصحة و عافية”.

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