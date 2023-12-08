مدرب شباب بلوزداد :”حققنا نتيجة إيجابية رغم التعادل وحظوظنا متساوية “

أبدى مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا رضاه التام للمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبوه أمام نادي الأهلي المصري في رابطة أبطال إفريقيا.

وقال ماركوس باكيتا عقب تحقيق التعادل الذي كان بطعم الفوز بملعب “الجيش” في الإسكندرية المصرية “كانت لدين العديد من الفرص في الشوط و إستحوذنا على الكرة، الأرضية أعاقت اللاعبين كثيرا”.

وأضاف المدرب البرازيلي “لعبنا لقاء جيد اليوم و قدمنا مباراة جيدة وفق انضباط تكتيكي كبير”.

كما أردف باكيتا “ضيعنا الكثير من الفرص و أضن أن التعادل نتيجة إيجابية خاصة أمام الأهلي المصري”.

و ختم المدرب الذي أطلق عليه لقب “الطباخ” من طرف أنصار النادي البلوزدادي “حافظنا على كل الحظوظ والفارق في المجموعة متقارب بين كل الأندية”.

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