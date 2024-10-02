مدرب شباب بلوزداد: “كنا نستحق الأفضل أمام خنشلة والحكم حرمنا من الفوز”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، كورنتين مارتينيز، تذمره من نتيجة مباراة فريقه أمام اتحاد خنشلة التي انتهت بالتعادل السلبي بملعب “عمار حمام”.

وقال المدرب مارتينيز خلال ندوة صحفية عقب المباراة: “ضيعنا فوزا في المتناول، وضيعنا عدداً كبيراً من الفرص. خاصة في الشوط الثاني، وأظن أن الحكم حرمنا من هدف شرعي في أخر دقائق المباراة”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: “لعبنا بشكل جيد، و قدمنا مباراة قوية، لكن للأسف لم نسجل في المباراة لعدد من الأسباب التي سنقوم بإيجاد حلول لها مستقبلا”.

وختم المدرب السابق لأتلتيك بارادو: “عندما دخل مايو، حرر اللعب والمهاجمين، وساعد الفريق في السيطرة على المواجهة، هذا أمر جميل. و لهذا يجب التفكير في التحديات القادمة”.

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