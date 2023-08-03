مدرب شباب بلوزداد يحدد موعد إعلان قائمة المسرحين

أكّد مدرب شباب بلوزداد سفين فندنبروك أنه سيعلن عن أسماء اللاعبين المسرّحين من الفريق وقائمة اللاعبين الذين سيحتفظ بهم.

وقال فندنبروك خلال الندوة الصحفية عقب مباراة الكويت الكويتي “لعبنا أفضل وضيعنا عدد من الفرص، الجزئيات التي كانت سبب في خسارتنا سنشتغل عليها و نصحح بعض الأخطاء”.

كما أضاف فندنبروك “لم نضيع عدد من الفرص من المنطقي سيسجّل المنافس، و يفرض عليك التعادل”.

وأردف مدرب شباب بلوزداد “نتمنى آن نملك مهاجمين جيدين، و وامبا لم يسعفه الحظ في تسجيل عدد من الأهداف، أؤكد أنه أدى واجبه”.

وختم “لدي 17 يوم من تولي المسؤولية، بعد 3 أيام سأكشف قائمة المسرحين والذين سيبقون في الفريق، أن مقتنع بالمجموعة وحتى 70 بالمائة”.

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