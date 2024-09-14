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الرياضة

مدرب شباب بلوزداد يكشف أسباب الخسارة أمام الجمارك البوركينابي !

بقلم عزيز طالبي
مدرب شباب بلوزداد يكشف أسباب الخسارة أمام الجمارك البوركينابي !
شباب بلوزداد
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كشف كورتين مارتينز مدرب شباب بلوزداد، الأسباب الحقيقية وراء الخسارة القاسية التي مني بها رفقة لاعبيه خلال مواجهة نادي الجمارك البوركينابي.

وقال كورتين مارتينز خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “صنعنا عديد الفرص، خلال مباراة اليوم، كما قدمنا أداء جيد لكن لم يحالفنا الحظ في الفوز”.

كما أضاف المدرب الفرنسي “سنواصل العمل  من أجل تقديم نتيجة طيبة خلال اللقاء المرتقب، وبالعودة إلى المباراة، سيطرنا على المجريات لكن التجسيد لم يتحقق بالملعب”.

وختم مدرب الكتيبة البلوزدادية “الإصابات دفعتني للقيام بتغيرات عديدة”.

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