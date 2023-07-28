مدرب شباب بلوزداد يكشف أسباب الخسارة أمام الرجاء البيضاوي

كشف مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك عن أسباب الخسارة في اول مباراة للفريق أمام الرجاء البيضاوي في البطولة العربية.

وقال سفان فندنبروك في تصريح للصفحة الرسمية للفريق البلوزدادي “ضيعنا ضربة جزاء، كما عانينا من سوء التركيز في الهجوم و الدفاع في الوقت نفسه”.

كما أضاف مدرب شباب بلوزداد “أنا سعيد لطريقة اللعب خاصة في الشوط الأول، الذي أضن أنه قدمنا ماعلينا فيه، أنا متفائل بطبعي، رأيت مردود جيّد للاعبين و يمكن القول أنه هناك أمور ايجابية”.

كما ختم المدرب البلجيكي”سنعمل على تصحيح الأخطاء و تصحيح بعض التفاصيل، سنطور الفريق مستقبلا، المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا”.

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