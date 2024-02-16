مدرب شباب بلوزداد يكشف تشكيلته تحسبا لمواجهة الأهلي المصري

كشف مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا عن التشكيلة الرئيسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة الأهلي المصري في منافسة رابطة أبطال افريقيا.

ويعول المدرب باكيتا على المهاجم وامبا لقيادة الهجوم البلوزدادي و تسجيل عدد كبير من الأهداف في المباراة المنتظر أن تكون مثيرة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما تعرف التشكيلة البلوزدادية غياب الثنائي بوشار و ميرازيق عن المباراة بسبب عدم تأهيلهما للعب في المنافسة الإفريقية، وهو الثنائي الذي استقدم في فترة الانتقالات الشتوية.

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