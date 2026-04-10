مدرب شباب بلوزداد يكشف عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الزمالك المصري

كشف الطاقم الفني لنادي شباب بلوزداد عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام الضيف نادي الزمالك، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب ملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة مساء، وسط حضور جماهيري كبير منتظر.

ويعوّل المدرب المؤقت سليم سبع على النزعة الهجومية من أجل مباغتة المنافس، من خلال ثلاثي المقدمة المتكون من عبد الرحمان مزيان، لطفي بوصوار وإيهاب بلحوسيني، في محاولة لافتتاح باب التسجيل مبكراً ووضع الفريق في أفضل رواق قبل مباراة الإياب.

وفي وسط الميدان، سيقود القائد رؤوف بلغيث العمليات إلى جانب سليم بوخنشوش وبلال بوكرشاوي، في توليفة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي.

أما الخط الخلفي، فسيتشكل من عبد القادر العيفاوي، حسين بن عيادة، يونس واسع ونوفل خاسف، بينما سيكون الحارس فريد شعال آخر خط دفاع، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

وتكتسي هذه المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة لشباب بلوزداد، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهيره، قبل خوض لقاء العودة في مصر.