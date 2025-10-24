مدرب شباب بلوزداد يكشف عن تشكيلته الأساسية في مواجهة حافيا كوناكري 

يخوض نادي شباب بلوزداد مباراة هامة أمام حافيا كوناكري الغيني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بتشكيلة يقودها المدرب البوسني سعد راموفيتش الذي اعتمد على أبرز عناصره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وجاءت التشكيلة الأساسية بوجود شعال في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من خاسف، لعوافي، بن عيادة وبكور، بينما ضم خط الوسط بوكرشاوي، كاسيس وبن غيث الذي سيحمل شارة القيادة. وفي الهجوم سيعتمد المدرب على الثلاثي مزيان، الملالي وبن حمودة.

ويسعى الفريق العاصمي إلى التأكيد في المنافسة الإفريقية، مستفيدا من التجانس الكبير بين لاعبيه والخبرة التي يتمتع بها معظمهم، وهو الذي عاد بنقطة التعادل في مباراة الذهاب.