مدرب شباب بلوزداد ينتقد الكاف بشأن برمجة لقاء صان داوز يوم العيد

وجّه مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي انتقادات للإتحاد الإفريقي بشأن برمجة مباراة شباب بلوزداد امام صان داوز التي تصادف يوم العيد.

وقال نبيل الكوكي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة “حبذا لو الكاف أخرت مباراة صان داوز بيومين على الأقل من أجل تفادي اللعب في يوم العيد”.

وأضاف نبيل الكوكي ” العيد يعتبر عيد رمزي بشعائر دينية لدى المسلمين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption