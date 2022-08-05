مدرب شبيبة الساورة يحدد أهداف الفريق في الموسم الجديد
بقلم كريم تيغرمت
تحدث ناصيف البياوي، المدرب الجديد لشبيبة الساورة، عن التحضيرات الصيفية التي يجريها فريقه، وأهدافهم في الموسم الجديد.
وصرح البياوي، لتلفزيون “النهار”: “في تربصنا الجاري بالعاصمة دخلنا أكثر في الأمور التكتيكية، والفنية، من الجانبين الفردي، والجماعي”.
كما أضاف مدرب شبيبة الساورة: “حرصنا على برمجة مبارتين إلا ثلاث مباريات ودية خلال تربصنا الحالي”.
وتابع ناصيف البياوي: “نطمح في الموسم الجديد لتحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، كما نتمنى تجاوز دور المجموعات من كأس الكاف وبلوغ أبعد نقطة ممكنة”.
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