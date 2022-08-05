مدرب شبيبة الساورة يحدد أهداف الفريق في الموسم الجديد

تحدث ناصيف البياوي، المدرب الجديد لشبيبة الساورة، عن التحضيرات الصيفية التي يجريها فريقه، وأهدافهم في الموسم الجديد.

وصرح البياوي، لتلفزيون “النهار”: “في تربصنا الجاري بالعاصمة دخلنا أكثر في الأمور التكتيكية، والفنية، من الجانبين الفردي، والجماعي”.

كما أضاف مدرب شبيبة الساورة: “حرصنا على برمجة مبارتين إلا ثلاث مباريات ودية خلال تربصنا الحالي”.

وتابع ناصيف البياوي: “نطمح في الموسم الجديد لتحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، كما نتمنى تجاوز دور المجموعات من كأس الكاف وبلوغ أبعد نقطة ممكنة”.