مدرب صن داونز بعد التأهل: “بلايلي يمثل 60% من قوة الترجي التونسي”

أكد ميغيل كاردوزو، مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه نجح في العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي، بعدما نجح في التقليل من خطورة نجم الأخير، ولاعب “الخضر” يوسف بلايلي.

وفرض صن داونز، التعادل السلبي، على الفريق التونسي أمس الثلاثاء. في ملعب “حمادي العقربي” ليضمن عبوره إلى المربع الذهبي لـ”الشامبينزليغ” مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف من دون مقابل.

وقال البرتغالي، ميغيل، بعد التأهل أنه درس جيدا تكتيك الترجي. الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الحلول التي يقدمها لاعب “الخضر” يوسف بلايلي.

وأضاف المدرب السابق للترجي، في هذا الصدد: “حاولنا التقليل من خطورة يوسف بلايلي. الذي يمثل 60% من قوة الترجي على المستوى الهجومي، ونجحنا في ذلك”.

وواصل ذات المتحدث: “صحيح أن بلايلي ليس وحده في هجوم الترجي، لكنه الأخطر، بالرغم من امتلاك الفريق لاعبين آخرين من أصحاب المهارات العالية، الذين يمكنهم صنع الفارق”.