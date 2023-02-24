مدرب ضمك يصر على تجهيز سوداني لمواجهة النصر

يسعى مدرب نادي ضمك السعودي، كريشمير ريزتش، لتجهيز مهاجمه الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، تحسبا للقمة المرتقبة غدا السبت، أمام الضيف النصر، برسم الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وكان سوداني، قد غاب عن لقاء فريقه الأخير أمام نادي الخليج، بسبب معاناته من إصابة على مستوى مفصل القدم. جعلت مدربه الكرواتي يمنحه راحة لـ 5 أيام.

وكشف موقع “أخبار 24” السعودي، بأن المدرب كريشمير، طالب من الطاقم الطبي لنادي ضمك، الإسراع في تجهيز سوداني، تحسبا لمباراة الغد أمام رفقاء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن لاعب الخضر، لا يزال يخضع لجلسات علاجية. في عيادة النادي قبل أن يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته في مفصل القدم.

يذكر أن سوداني، لعب 15 مباراة هذا الموسم مع ضمك، منها مواجهة واحدة في الكأس. سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.