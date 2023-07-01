مدرب عمان :”الاستقبال رائع ونتمنى أن نستفيد من البطولة العربية”

قدم أكرم محمد حبريش مدرب منتخب عمان شكره للمسؤولين عن الاتحاد العربي ووالجزائري للإستقبال الرائع الذي مني به رفقة الوفد العماني.

وقال محمد حبريش خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “أشكر الاتحاد العربي و الجزائري على الاستضافة، متواجدون في البطولة من اجل اللعب و التحضير للتصفيات الأولمبية، بعدما نشطها بطولة غرب أسيا”.

كما أضاف حبريش “نتمنى أن نستفيد كثيرا من البطولة في الجزائر و الالتحام بمنتخبات قوية و جيدة، والارتقاء في المستوى قبل الحديث عن الأداء وأمور أخرى”.

ومن المنتظر، أن يستهل المنتخب العماني مشواره في البطولة العربية بمواجهة المنتخب الوطني الجزائري واشبال المدرب رشيد ايت محمد.

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