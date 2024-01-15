مدرب غامبيا:”لهذا السبب لن تُتوج الجزائر أو المغرب بـ”الكان”

إستبعد مدرب المنتخب الغامبي، توم سينتفيت، إمكانية تتويج المنتخبات المغاربية، بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وصرح المدرب توم سينتفيت، لموقع 90football.fr الفرنسي:”أرشح السنغال للمحافظة على لقبها القاري، نظرا لمستواها العالي، بالإضافة للكوت ديفوار التي ستلعب داخل الديار”.

وأضاف المدرب توم سينتفيت:”غانا ونيجيريا بإمكانهما التتويج بـ”الكان، لكن المغرب والجزائر أو مصر، لن يستطيعوا التتويج باللقب الإفريقي”.

وبرر المدرب توم سينتفيت ذلك بالقول:”اللعب في غرب إفريقيا صعب جدا، لعامل الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، بالإضافة للمنشآت، التي من شأنها ستكون غير مريحة لهم، وأرضية الملاعب هنا مختلفة عن الملاعب الأوروبية، أو في شمال إفريقيا”.

وختم المدرب توم سينتفيت تصريحاته:”كل هذه العوامل ستصعب من مأمورية اللاعبين المغاربة في الكان، وأعتقد أن اللقب سيكون محصور بين منتخبات غرب إفريقيا”.