مدرب غامبيا: “تتويج الخضر بكأس العرب لم يكن مفاجأة بالنسبة لي”

أكد مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفييت، أن تتويج المنتخب الوطني للمحليين بكأس العرب، لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

وصرح سانتفييت، لإذاعة الجزائر الدولية: “تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لا يعتبر مفاجأة بالنسبة لي”.

كما أضاف الناخب الغامبي: “المنتخب الجزائري يملك العديد من اللاعبين الذين يملكون موهبة كبيرة”.

وتابع توم سانتفييت: “بالإضافة للاعبيين، المنتخب الجزائري كان تحت قيادة مدرب جيد، أثبت كفاءته بإحراز هذه البطولة”.

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