مدرب “غامبيا”: “دربت بلماضي وأعرف نقاط ضعف الخضر”

صرح “توم سانتفيت” مدرب منتخب “غامبيا” أنه درس جيدا المنتخب الوطني الجزائري ويعرف نقاط ضعف الخضر كما أكد أنه درب المدرب الوطني “جمال بلماضي”.

وقال توم في تصريح لموقع “أفريكا فوت يونايتد“: “شاهدت 5 مباريات للمنتخب الجزائري، وأنا على علم بنقاط ضعف الخضر”.

وأضاف: “أعرف أن الجزائر لديها مدرب جديد وهو جمال بلماضي الذي سبق لي تدريبه لما كان لاعبا في صفوف الغرافة”.

وتابع: “المنتخب الجزائري يمتلك العديد من الإمكانيات الفردية، وعلينا تقديم مباراة كبيرة ضد الجزائر”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره “الغامبي” يوم 08 سبتمبر المقبل لحساب الجولة الثانية من تصفيات كان 2019.